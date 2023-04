La mobilità insostenibile: "Quelle file interminabili per acquistare il biglietto del treno..."

La scorsa settimana rientro nella mia città, Palermo, con cui ho un rapporto di tipo “Odi ed amo” come ormai molti siciliani, e decido di prendere il treno per tornare a casa. Arrivo a filo con l’orario per cui mi dirigo velocemente in biglietteria; cosa trovo? Due file interminabili di utenti in coda davanti le uniche due casse automatiche che sperano, come me, di fare in tempo per prendere il treno. Mancano ormai solo 3 minuti, quel biglietti non sarei mai riuscita a farlo in tempo, per cui mi dirigo nuovamente al piano terra per trovare una soluzione alternativa. Ma perché non prendere il treno successivo? Semplice, il treno successivo sarebbe partito 40 minuti dopo, ridicolo. Quale altra soluzione alternativa mi si sarebbe prospettata? O prendere il pullman con tempi di percorrenza lunghi, dato l’orario, o prendere un taxi condiviso, abusivo. Ancora una volta ho scelto la strada della legalità, ovvero il pullman che, pensate un po’, mi ha fatto arrivare a destinazione esattamente allo stesso orario del treno che sarebbe partito ben 40 minuti dopo.

Ancora una volta, ridicolo. Bene, stante così le cose, perché non investire in una mobilità sostenibile in termini di tempo, denaro e rispetto per l’ambiente? Perché una tratta (stazione centrale- aeroporto e viceversa) così frequentata ed importante non ha un collegamento come minimo dignitoso dato che è la prima cosa di cui si servono i turisti e, magari, anche noi cittadini? Trenitalia come può permettere che non ci sia nessuno nell’apposita biglietteria per snellire la coda, aiutare chi è in difficoltà o ha semplicemente bisogno di informazioni? Che poi, 50 o 60 minuti per un raggio chilometrico così piccolo, è ammissibile? Perché non prendere in mano un problema così grande e che necessita di impellente risoluzione? Un investimento nel trasporto pubblico sarebbe di grande aiuto per tutti, servirebbe ad alleggerire il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e lo stress della vita quotidiana. Che qualcuno risponda ai questi perché.