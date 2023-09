La "Genialata di Palermo": togliete questo palo di fronte al Teatro Massimo

Del “Genio di Palermo” ne abbiamo nove esemplari, alcuni dicono dodici, disseminati per la città, della “Genialata di Palermo” al momento solo una, ma non dispero. Per la toponomastica: Piazza Giuseppe Verdi, per i palermitani “Piazza Massimo”. Una grande piazza al cui centro si erge il Teatro Massimo di Palermo, in stile neoclassico con qualche “pennellata” in stile Liberty. Opera iniziata dal padre e portato a termine del figlio, entrambi architetti, Basile. lo stile neoclassico si esalta maggiormente nella vista frontale, in particolare nell’ingresso principale (il tempio colonnato) in cima alle scale, struttura sormontata da un timpano (Il triangolo ottuso sopra le colonne). Fondamentale in questo stile è “L’asse di simmetria”, che non si vede ma si intuisce, é quella linea immaginaria che dall’angolo alto al centro del timpano scende dritta sino a terra. Rispetto quest’asse tutto quello che è costruito da un lato è identicamente costruito in modo simmetrico (specchiato) dall’altro. Il che conferisce stabilità e armonia visiva all’opera. L’idea “Geniale” l’abbiamo avuta noi a Palermo, chi e quando non so ma di sicuro una persona “sensibile”: sottolineare la linea immaginaria dell’”Asse di simmetria” dandole corpo in un bel palo della luce stradale. Non a sinistra, non a destra ma esattamente al centro. Un turista che vuole riprendere il prospetto del teatro sul piano della piazza si trova questo splendido palo della luce nell’esatta mezzeria. WOW che foto splendida!!!!. E poi, vista la posizione discreta e defilata, nel tempo si è deciso di sovraccaricarlo utilizzandolo come supporto per telecamere di sicurezza etc. Per fortuna esistono gli obiettivi grandangolare. Egregio signor Sindaco, assessore e sovrintendente, so che non è colpa vostra e che direte: io vorrei, non potrei ma non posso (bla bla bla, mutuando Greta Thunberg), almeno unitevi a noi nel invocare la Santuzza o la propria divinità di fede, nel mandare un fulmine a colpire il palo in questione senza fare male alle persone e agli animali, per abbattere la “Genialata di Palermo” di cui andiamo tanto fieri. In una città d’arte come Palermo certe leggerezze non sono ammissibili. La cultura, il rispetto della storia, la pulizia, l’ordine, la cura dell’estetica e il buon gusto devono essere i principi fondanti della gestione della città come meta di turismo qualificato.