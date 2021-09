La differenziata a Palermo? La città non è pronta

Gallery



Ehi voi della Rap! Era il 30 agosto quando, dopo svariate segnalazioni ma soprattutto grazie a PalermoToday, siete venuti con la pala meccanica in via Bernini a svuotare I contenitori della differenziata. E da allora non vi siete fatti più vedere né sentire. Serve sempre chiamarvi attraverso PalermoToday? Ed allora ecco: è il momento di tornare, di questo passo la carreggiata sarà presto invasa da rifiuti.

E non c'è bisogno che vi giustificate, lo sappiamo, siete pochi e non potete farci niente. Allora fateci il favore di far sapete al vostro Presidente e al suo gran capo (il signor primo cittadino) che la città non è pronta per la differenziata, e che a questo punto meglio togliere i cassonetti che creano solo discariche a cielo aperto in tutta la Palermo. Meglio all'antica, tutto dentro i cassonetti dell' indifferenziata. Del resto poi la Rap viene con la pala meccanica e in ogni caso finisce tutto in discarica.