"La corsia d'emergenza dell'autostrada è in realtà la corsia dei furbetti?"

Ho deciso di inviarvi questo video perché davvero stanco. Ogni mattina infatti, viaggiando dai paesi limitrofi verso Palermo imbocco l'A19 e appena superato lo svincolo in ingresso di Villabate, mi metto comodamente in coda per almeno 20 minuti, in attesa che tutti i "furbetti" (di sicuro lo sono più di me che arrivo sistematicamente in ritardo per attenderli) imbocchino la corsia di emergenza, come se fosse una corsia di sorpasso, superando la coda di macchine, per poi reimmetersi sulla corsia di marcia prima dello svincolo per Palermo, ove (ahimè da mesi) si trova una interruzione dovuta a delle radici di alberi che hanno sollevato l'asfalto e che blocca la liscia traversata dei soggetti sopracitati, costringendoli a rientrare.

Sono proprio questi veicoli a creare l'incolonnamento, qualche mattina lungo anche kilometri! Le auto in regolare corsa sono infatti costrette a fermarsi, per attendere che quelle in corsia di emergenza, arrestate dell'interruzione, facciano rientro sulla normale corsia di marcia. Ora, al di là del fatto che sembra assurdo che una interruzione per un banalissimo problema che potrebbe essere risolto in meno di una settimana, duri già da più di un anno, rimane il fatto che è impossibile che tutte quelle macchine abbiano delle reali "emergenze" che le costringono ad imboccare una corsia dedicata! Nel video che vi allego sono passate più di 15 macchine, alcune anche ad alta velocità, in meno di 2 minuti. E se fosse transitato un mezzo di soccorso? Si, perché in tante mattine in questo ultimo anno, mentre attendevo con calma al mio posto nella coda, insieme alla mia mia famiglia con minori al seguito (ogni giorno infatti anche loro si recano a Palermo per motivi scolastici/lavorativi) mi è capitato pure di vedere ambulanze con sirene e lampeggianti accesi dover rallentare il loro percorso dietro ad auto che percorrevano la corsia di emergenza serenamente, come fosse di sorpasso. Ogni giorno da li transitano tantissimi mezzi di forze di polizia e trovo assurdo che questi non possano intervenire, ritirando la patente ai soggetti che impegnano la corsia di emergenza per mero capriccio o per non fare la fila.