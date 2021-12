La catena aperta della munnizza

Gallery











Moltissimi cittadini si liberano tranquillamente (senza ritegno, senza paura di essere scoperti, senza dignità) dei propri ingombranti abbandonandoli al solito posto. La Rap spesso ripulisce i siti interessati da ingombranti e munnizza varia. Questa situazione è costante a Palermo, è una catena con due anelli, ma per poterla chiudere ne occorre un terzo, che è quello dei controlli. Questi non esistono o se ci sono molto rari e in occasioni particolari. Affinché il comune non decide di attuare seriamente i controlli, dovremo vivere nel degrado che interessa moltissime zone della città. Ninnispal