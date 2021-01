Il porticciolo turistico della Cala in una serata stellata. Come ci ricorda Fabrizio Caramagna, scrittore torinese, "le vele hanno la capacità di invertire la rotta in pochi secondi e non hanno la nostra lentezza e fatica nel cambiare le cose". Sarebbe bello invertire oggi la rotta della nostra vita e viaggiare a vele spiegate verso isole felici.