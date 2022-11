A Passo di Rigano l'ufficio postale che sporca, la replica: "Già segnalato alla ditta che si occupa dello smaltimento"

Via Piazza Russia · Uditore-Passo di Rigano

Via Piazza Russia · Uditore-Passo di Rigano

Segnalo un ripetuto comportamento dell'ufficio di Poste Italiane di piazza Russia a Palermo. Le immagini che ho inserito dimostrano il ripetuto comportamento inaccettabile da parte della direzione dell'ufficio postale. Ci troviamo nei pressi di via Casalini, all'angolo con via Austria, più volte noi abitanti del quartiere abbiamo segnalato che i rifiuti dell'ufficio vengono abbandonati per strada. Violando le norme del senso civico, dell'educazione e della privacy dei documenti che riportano i dati dei cittadini.

La replica di Poste Italiane

"Poste Italiane - si legge in una nota - ringrazia per la segnalazione e informa di aver già provveduto negli ultimi giorni, attraverso la direttrice dell’ufficio postale, a segnalare alla ditta esterna incaricata del servizio il mancato rispetto presso il sito delle norme sul corretto conferimento dei rifiuti previste dall’accordo sul servizio ambientale. L’azienda ha ricevuto la garanzia da parte del service dell’avvenuto pronto richiamo verso il personale addetto e del riallineamento alle procedure al fine della risoluzione definitiva del problema".