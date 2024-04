"Piazza Olivella, l'isola "pedonale" che non c'è"

È la più storica piazza di Palermo, dove si narra sia nata la santa padrona della città, che ospita il museo Salinas fra i più importanti d'Europa, la chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella, una fra le chiese più belle e storiche di Palermo e la chiesa di San Filippo Neri. Eppure è la piazza più degradata di Palermo, con auto che sfrecciano e parcheggiano, altro che 10 kmh per i residenti e ragazzi che sfrecciano in moto senza casco con 2/3 passeggeri. Dehors chiusi a veranda che violano qualsiasi regolamento in vigore e passato. Von strutture diverse e difformi. Triangoli di visibilità occupati ed oscurati da tende istallate a prospetto i cui pali sono piantati sul basolato patrimonio UNESCO. Eppure sembrerebbe non interessare a nessuno, preferiscono tenere i cittadini onesti ed i residenti ostaggio di questa massa di cavernicoli che non si vuole adeguare alla civiltà. Basterebbe mettere dei dissuasori o delle telecamere atte a sanzionare gli amanti del degrado. Basterebbe poco... eppure siamo 30 anni indietro rispetto il resto del mondo. Forse si aspetta il ferito o il morto prima di prendere provvedimenti.