Via Montepellegrino, 82 · Montepellegrino

Questa macchina è così posteggiata da una settimana, davanti allo scivolo per disabili. Poter attraversare la strada a piedi è un problema, figuratevi con un passeggino o con una carrozzina per disabili. Ho chiamato due volte la polizia municipale e non è intervenuto nessuno.