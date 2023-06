"L'asfalto di via Imperatore Federico è ridotto in uno stato pietoso"

Gallery



Recententemente avevo segnalato delle grosse buche nello stesso tratto di strada, che erano state coperte, ma che non hanno risolto il problema. L'intero tratto ormai è ridotto in uno stato pietoso e il Comune non interviene per rifare completamente il manto stradale. Il passare dei mezzi pesanti a tutte le ore crea rumori che superano i livelli previsti dalla legge. Il manto stradale è quello che esisteva prima della creazione della rotonda, bucato varie volte per la fibra e rattoppato più volte, infatti quello è ancora percorribile nella parte interna della strada al contrario di quello centrale ridotto ormai, come si vede dalle immagini, a un colabrodo.