"L’anarchia del cantiere, il semaforo non rispettato e il rischio di incidenti gravi in viale Lazio"

Da quando sono iniziati i lavori per la fermata Lazio della metropolitana, le macchine provenienti da via delle Alpi si immettono in viale Lazio senza rispettare il semaforo pedonale rischiando ogni giorno incidenti. Il disservizio dovuto al cantiere per il quartiere è enorme, scuole difficilmente raggiungibili, norme di sicurezza praticamente inesistenti. È giusto avere pazienza, ma che qualcuno trovi il modo di organizzare al meglio la viabilità. Dobbiamo necessariamente aspettare l’incidente grave per agire?