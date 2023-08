Questa è la situazione che regna da anni in via Sandro Pertini. Ci troviamo a Palermo o nel film Jumanji? L’albero ostruisce in parte la sede stradale ed obbliga i veicoli a spostarsi nel mezzo della carreggiata. Ma che fine ha fatto la task force del Comune che avrebbe dovuto eseguire una pulizia straordinaria della città?