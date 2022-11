Il cuore d'oro di "Johnny": nel giorno dei defunti regala giocattoli e peluche ai bambini ricoverati

Via dei Benedettini, 1 · Palazzo Reale-Monte di pietà

Oggi, nel giorno della commemorazione dei defunti, Giovanni Fontana - per gli amici detto Johnny - si è posizionato con la sua auto davanti all'ospedale dei bambini con tantissimi giocattoli e peluche con lo scopo di donarli ai bimbi ricoverati. Dice di farlo ogni anno in questo giorno e di girare vari ospedali della Sicilia. Ringraziamo il signor Giovanni per questa bellissima iniziativa.

