Frigoriferi, materassi e resti di vecchi mobili all'interno di un'isola spartitraffico. Succede in via Nina Siciliana, quasi all'incrocio con via Perpignano, dove da alcune settimane la rotatoria si è trasformata in una vera discarica. Ma non solo rifiuti ingombranti, all'interno dell'area destinata a regolare la circolazione dei veicoli, c'è pure un'auto posteggiata.