Piazza Sant'Anna e via Lattarini: "L'isola pedonale è invasa dalle auto"

Nelle zone pedonali di piazza Sant'Anna e via Lattarini, auto, moto e furgoni di carico/scarico merci transitano e sostano a tutte le ore del giorno, diverse ore al giorno e senza che nessuno obietti nulla. I turisti a passeggio in quesre aree pedonali, oltre a una città sporca all'inverosimile, devono pure sorbirsi l'arroganza di chi con un mezzo a motore gli suona alle spalle senza un minimo di pudore.

Il sospetto (più che fondato) è che in molti casi i mezzi appartengano ai proprietari degli esercizi commerciali vicini e ai loro clienti, che si sono così ricavati parcheggi privati estremamente comodi per gli uni e per gli altri. In virtù di quanto esposto, è stato richiesto al comando di polizia municipale di attivare un servizio ad hoc di monitoraggio delle aree pedonali sistematicamente violate.