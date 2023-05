L'isola ecologica utile a tutti in piazzale Giotto: "Complimenti alla Rap, servizio davvero efficiente"

Gallery









Faccio i miei complinenti alla Rap: oggi ho scoperto un'isola ecologica che definisco perfetta perché mi ha consentito di smaltire un vecchio armadio, un divano usurato e uno scaldabagno bucato senza nessuna difficoltà. Questo punto di raccolta che si trova in piazzale Giotto permette a tutti di smaltire quasi tutto e senza costi. Inoltre il personale è cortese e l'ambiente molto ordinato nonostante la sua destinazione. Per questo voglio complimentarmi con la Rap e il personale che lavora in piazzale Giotto. E ai cittadini dico: "Andate a conferire tranquillamente i vostri rifiuti lì e non abbandonate gli ingombranti per strada!".