La lettera: "Iscrizioni, tirocini e il ginepraio della burocrazia degli albi professionali"

Riceviamo e pubblichiamo

A gennaio di quest’anno (2024) ho conseguito l’abilitazione come psicologo. E’ stato un percorso faticoso ma non per lo studio o l’impegno in sé ma, come al solito, per il ginepraio di carte e burocrazia nel quale ci si deve inoltrare per uscirne abilitati. Tutto inizia con l’invio dei moduli di fine tirocinio. I moduli, religiosamente compilati e firmati fisicamente, devono essere mandati alla segreteria tirocini per Psicologia. Il segretario ha esplicitamente comunicato, nel momento in cui ha sostituito la collega andata in pensione, che non avrebbe mai risposto a nessuna email. Quindi senza sapere se i moduli sono stati inviati correttamente, ricevuti, letti o anche solo se sono completi, l’ex studente è lasciato in un limbo in cui saprà se l’anno di tirocinio è stato convalidato solo quando sarà troppo tardi per porre rimedio ad eventuali errori. Fatto questo bisogna iscriversi all’esame di abilitazione. Ci sono solo due sessioni, ognuna dura circa 4 mesi. Quindi un esame prenotato a novembre potrebbe essere effettuato a fine gennaio (come è successo a me) o addirittura a febbraio. Questo perché: viene effettuata un solo giorno di esami alla settimana, viene formata una sola commissione di esami e i candidati sono spesso centinaia.

Procedo all’iscrizione all’esame, ossia il pagamento di una serie di bollettini (all’università e al Miur) per un totale di circa 350€. Ricevute di pagamento e moduli di iscrizioni vanno mandate tramite PEC personale (Altri 50e di creazione della Pec). Inviato tutto viene data conferma, questa volta, dell’avvenuta ricezione dei moduli ma non viene comunicata la data di svolgimento, il referente o qualsiasi altra informazione che possa aiutarmi a capire quando e come verranno effettivamente svolti gli esami. Devo quindi addentrarmi nel sottobosco delle pagine web dell’università, un insieme di pagine ridondanti, contraddittorie, con documenti vecchi e pagine obsolete mai cancellate. Tra tutte riesco a identificarne 2: una con solamente le istruzioni per lo svolgimento degli esami e l’altra con nomi, data e link per la partecipazione. Tuttavia le comunicazioni dirette della commissione non avvengono su quest’ultima pagina ma su Teams stesso in un canale dedicato. Dopo quasi tre mesi dalla prenotazione svolgo con successo i miei esami e mi cullo qualche giorno sul successo quando mi viene in mente l’idea di iscrivermi all’albo dei consulenti tecnici per il tribunale. Trovo i requisiti e scopro di dovere, giustamente, essere iscritto all’albo professionale degli Psicologi. Ed è qui che inizia l’odissea.

Per iscriversi, dall’ultimo mese, è attivo il portale online (prima doveva essere tutto compilato e consegnato a mano…ancora nel 2023). Per fare ciò ho bisogno dello SPID, accedo e mi fermo alla sezione in cui devo caricare i documenti e le ricevute. Totale richiesto? 168€ di pagamento all’agenzia delle entrate + 95€ tra costi segretariali e tasse + 16€ di marca da bollo digitale (non importa se la compilazione avviene online, anche digitalmente deve essere pagata). Entro nella mia app BancoPosta in cui, nel frattempo, è scaduta la password. Cerco di entrare con PosteID ma non è possibile tramite QR, devo necessariamente immettere le credenziali (nome utente e password) che sono anch’esse scadute. Provo a cambiarle ma il sito, per qualche ragione, non funziona. Quindi non posso cambiare password, non posso prenotare e quindi dovrò fare la fila. Mi impunto e trovo un modo di prenotare senza accedere e senza l’uso delle App, quindi mi reco all’ufficio. Arrivo all’ufficio delle poste dove uno stuolo di persone prima di me chiede agli operatori perché per svolgere le operazioni della posta ci sia bisogno di 3 App diverse e non una sola con tutti i servizi. Gli operatori fanno spallucce. Compilo a mano la scheda del versamento e la consegno, pago i 170€ (due euro aggiuntivi di commissione giusto per strappare anche le briciole).

Torno a casa e faccio il punto della situazione: mi mancano i 95€ di tasse e la marca da bollo digitale. Ed è a questo punto che mi chiedo:”cos’è un bollo digitale?” Perché fino ad oggi le marche da bollo le ho sempre comprate al tabacchi e apposte fisicamente sui documenti, che lo stato italiano si sia aggiornato con dei bolli digitali? Effettivamente sì, è proprio così! Allegro, allora, vado su internet per capire dove comprarli e arrivo subito al sito dell’agenzia delle entrate dove c’è la lista dei provider di questo servizio. Sono 3 in tutta italia ma solo uno ha effettivamente il servizio attivo, gli altri sono in fase di attivazione. L’unico ente attivo, inoltre, ha l’autorizzazione per usare questo servizio solo per pagamenti interni, non verso altri. In poche parole? L’iscrizione online all’albo non può essere fatta. La piattaforma è attiva, si può accedere e caricare i documenti ma non esiste un ente in italia autorizzato al rilascio delle marche da bollo digitali verso altri. Quindi la piattaforma è inutile, dovrò completare fisicamente l’operazione ancora nel 2024 nonostante esistano le piattaforme per farlo online. Sconsolato provo a portarmi avanti con i documenti, in particolare con il pagamento di 95€ da effettuare online tramite PagoPa. Il link è comodamente inserito nella piattaforma dell’albo, quindi non completerò l'iscrizione da lì ma almeno mi è servita come guida. Clicco sul link, compilo il form, clicco su “Avanti”. Errore. La piattaforma di PagoPA non funziona. Frustrato devo ammettere la sconfitta.

L'inefficienza dell’amministrazione mi ha fermato. Riesco a ottenere gli altri documenti (marca da bollo fisica e fotocopie della carta di identità e CF) riciclando quelli del mio fallito tentativo di prenotazione dell’esame per il foglio rosa da privato (storia raccontata sempre su Palermotoday) e chiuso tutto in busta aspetto che la piattaforma sia di nuovo attiva. Nel frattempo però mi arriva un messaggio dalla mia ragazza, anche lei psicologa e già iscritta, che mi fa venire un dubbio: nonostante siamo ormai a febbraio inoltrato la mia sessione di esami non è ancora finita (sessione ricordo iniziata a novembre), è possibile iscriversi anche se la sessione non è finita e quindi la lista definitiva di chi ha passato l’esame non è stata pubblicata? In teoria sì, tramite autocertificazione ma come la pensa la segreteria dell’ordine? E cosa succederà ai miei 170€ già versati? Di questo online non c’è informazione e le uniche notizie devono essere raccolte e setacciate da gruppi whatsapp non ufficiali dove colleghi come me, disperati, chiedono quotidianamente le stesse domande sperando in risposte diverse. Fortunatamente i colleghi mi tranquillizzano sul fatto che non sia necessaria autocertificazione e che anche se gli esami non sono finiti il pagamento è considerato valido. Decido allora di aspettare un giorno e vedere se il sistema di PagoPA si riattiva. Non lo fa. Fissando la schermata di errore per l’ennesima volta decido allora di provare in un altro modo e seguire il consiglio che mi era stato dato il giorno prima sempre dalla mia ragazza, ossia provare a pagare attraverso l’app IO. Scarico l’app che per accedere chiede le credenziali dello SPID, non il QR dello SPID ma le credenziali, le stesse del giorno prima che non potevo cambiare perché il sito non funzionava e che non funziona neanche oggi. Trovo il modo di cambiare password senza passare dal sito ma chiamando un bot che mi invia un’email dalla quale fare il reset. Riesco a cambiare finalmente la password e accedo all’appIO che a sua volta mi chiede di creare una password e un codice di sblocco.

Piccola parentesi, al momento per accedere ai servizi pubblici minimi per questa operazione ho dovuto adoperare 3 app con 3 password, 3 nomi utente, 2 codici di sblocco, numeri e mail personali connesse, inquadramenti QR che portano all’inserimento di altri codici tutti interconnessi tra di loro e il tutto per accedere a servizi che, alla fine, non funzionano. Entro nell’appIO nella sezione dei servizi locali ed inizio a scorrere tra i vari enti a cui è possibile effettuare un pagamento. Cerco “Ordine degli psicologi” e trovo quello del Lazio, del friuli-venezia giulia, Piemonte, Calabria e Lombardia. La Sicilia, come le altre regioni, non è presente. Strada fallita. Frustrato e sconfitto mi rassegno a chiamare la segreteria dell’ordine per chiedere aiuto. Sono le 10:00 e la segreteria, il venerdì, apre dalle 11:00 alle 13:00, vado a farmi un altro caffè e aspetto l’orario. Chiamo la segreteria e fortunatamente il gentilissimo operatore mi rassicura e mi spiega dove era l’errore. Il link di PagoPA funziona ma bisogna specificare i centesimi nell’importo da versare (,00), contrassegnare solo i campi obbligatori e indicare la “data di scadenza”.

Segue la seguente conversazione: “Deve inserire la data di scadenza con due giorni dopo rispetto al pagamento. “D’accordo, quindi se lo faccio oggi la data è l’11.” “Sì, ma l’11 è domenica.” “Ah…ed è un problema?” “No.” “Ok…quindi 11 febbraio del prossimo anno? Si intende la scadenza dell’iscrizione immagino” “No, la scadenza.” “Ma la scadenza di cosa?” “L’importante è che lei metta due giorni dopo il pagamento." Non faccio altre domande e riesco, finalmente ad effettuare il pagamento.” Esco di casa, vado alla sede e consegno le carte al portiere che alla mia domanda: “Devo segnare altro nella busta?” Mi risponde: “E chiedi a me?” come se non avesse mai visto un’altra busta del genere in vita sua. Gli do i documenti e vado via. Saprò se è tutto completo solo tra un mese quando si riunirà la commissione per vagliare la mia richiesta, come al solito, quando sarà troppo tardi per porre rimedio. Cosa ci insegna questa storia? Penserete che è un semplice report dell'inefficienza della pubblica amministrazione e della burocrazia italiana.

E’ così ma solo in superficie. Ho scritto questo lungo report in realtà per fare notare una cosa: il totale speso per l’abilitazione è di circa 600€. 600€ andati via sostanzialmente solo in tasse. 600€ spesi dopo 5 anni di retta universitaria. 600€ spesi per dimostrare di essere capace di fare il lavoro per cui ho studiato anni, per cui sono stato quotidianamente screditato e umiliato da professori anziani che hanno fatto di tutto per rendere spiacevole l’apprendimento a me e ai miei colleghi. 600€ spesi per dire di essere uno psicologo disoccupato e dover accettare uno stipendio mensile inferiore alla cifra spesa per abilitarmi. L'inefficienza della burocrazia è un sintomo di una malattia più grande. La malattia per la quale per lavorare bisogna non aver bisogno di soldi e tempo. Che per accedere anche solo all’opportunità di cercare lavoro in un ambito, spesso, ci sia bisogno di centinaia (in questo caso) a volte migliaia di euro. Questo paese, e la Sicilia in particolare, è indietro rispetto all’Europa. E’ ostile verso chi cerca lavoro e in particolare è ostile verso chi cerca di specializzarsi e lavorare negli ambiti per cui si studia. La fuga di cervelli non è il tradimento delle giovani eccellenze che tradiscono il paese e portano le competenze altrove, La fuga di cervelli è una fuga appunto. La fuga da un sistema che chiaramente non vuole quelle competenze.