"Isola, io e la mia ragazza filmate di nascosto da una signora: omosessualità, indignazione e arretratezza"

Ieri mentre a Isola delle Femmine io e la mia ragazza facevamo qualche foto al mare, ci accorgiamo di essere riprese e fotografate da una signora che ci guardava indignate come se stessimo facendo qualcosa di grave e osceno. Erano delle semplici foto che fanno due persone innamorate al tramonto.

Una mia amica furbamente l'ha ripresa di nascosto, prima di andare a chiedere il perché di tutto questo. Allora io mi sono avvicinata alla signora, con le prove del video in questione in mano le ho detto: 'Mi spiega perché ci guarda indignata, ci fotografa e ci fa video?”. Lei ha risposto: "Non è vero, non sto facendo nulla di ciò di cui mi stai accusando”. Allora le ho mostrato il video, che ovviamente non si aspettava ed è rimasta sorpresa, non ha saputo neanche rispondermi, non sapeva assolutamente che dire. Le ho detto che doveva assolutamente cancellare tutto per privacy e che lei non si poteva permette di fare tutto questo!

Questo è per farvi capire che ancora nel 2023 esiste questa gente, nonostante noi siamo una coppia assolutamente dichiarata con le nostre famiglie e nella vita sociale e viviamo la nostra relazione alla luce del sole senza alcun problema. La cosa che mi fa più ribrezzo oltre le foto, è che sinceramente vorrei tanto capire la signora cosa se ne faccia. Aveva la faccia indignata come se noi stessimo commettendo un reato.

Noi continueremo a vivere la nostra relazione alla luce del sole perché né questo né altro ci potrebbe scalfire, ma penso: e se al posto nostro c’era una coppia più riservata e non dichiarata con i propri familiari e non si fossero accorti di ciò, che fine avrebbero fatto quelle foto e quei video? Mi dispiace che ancora c’è una mentalità chiusa. Spero un giorno si possa cambiare perché io lo so, i tempi stanno cambiando e fortunatamente non tutti sono cosi.

Mi dispiace per chi ogni giorno nel mondo subisce cose di questo genere e molto altro ancora. Ragazzi dimostratevi sempre amore, non è sbagliato, Amatevi sempre, non importa il sesso e il modo, fatelo solo questo conta. La vita è breve, lasciate la gente ignorante alle spalle. Pace&Love 🏳️‍🌈🫶🏼 P.s SIGNORA É UNA M... !!!!