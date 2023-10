Siamo stanchi di continui solleciti e reclami per raccolta rifiuti e derattizzazione. La foto è stata scattata in via Altofonte, al civico 303. La gente che abita ad Altofonte e Villa Ciambra viene a scaricare l'impossibile, perché da loro dovrebbero fare la raccolta differenziata. Noi che abitiamo su questa strada a volte invece non riusciamo nemmeno a gettare la spazzatura.