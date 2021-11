Il figlio invalido ha diritto alla 104 ma non ha ancora il verbale: "Lo aspetto da quattro mesi"

"A luglio - racconta una mamma a PalermoToday - ho fatto all'Inps la visita di revisione per l'invalidità di mio figlio. Al bambino è stato riconosciuto l'aggravamento delle condizioni di salute e gli hanno dato l'accompagnamento che scatta nei casi più gravi di invalidità. La commissione medica - prosegue - mi ha detto che sarebbe valsa sia per l'invalidità civile che per la 104, ma mi è arrivato solo il verbale dell'invalidità civile. In questi quattro mesi - conclude - ho fatto diversi solleciti all'Inps ma ancora non sono riuscita ad averlo".

La replica dell'Inps

"Domani - spiegano dall'Inps - la signora sarà contattata dall'Urp (l'ufficio relazioni con il pubblico) per concordare un appuntamento e poter ritirare il verbale".