Lettera all'assessore Cannella: "Intitolare una strada a Gigi Burruano"

Caro assessore Giampiero Cannella, di solito quando si deve intestare una strada a qualcuno è perché si ritiene che questo qualcuno abbia lasciato un segno importante alla memoria della città, in qualsiasi ambito, e sicuramente per quanto riguarda il Teatro a Palermo, un artista che ha lasciato il segno e passerà alla storia è Gigi Burruano.

Fin dai suoi esordi con i Travaglini (il più importante gruppo di Cabaret nato a Palermo), e al Piccolo Teatro (spazio in cui è nata la nuova drammaturgia palermitana), Burruano ebbe un grande affetto da parte del pubblico che lo portò alla scalata del successo, sia in teatro che al cinema. Mi ricordo che per me, giovane attore, era motivo di orgoglio, e anche punto di riferimento, quando lo ammiravo al cinema e in teatro, sapendo che quell’attore era un palermitano.

Caro Giampiero, sapendo che tu non sei indifferente al talento nostrano, chiedo a te oggi di intestare una strada a Gigi Burruano, magari nella Mondello in cui lui ha vissuto e amato. Sono sicuro di chiederlo anche a nome di tanti colleghi, musicisti, e professionisti dell’arte, ma soprattutto a nome del grande pubblico che lo ha ammirato e seguito. Indimenticabile il ruolo de “u rancutanu” in Palermo Cara, e al cinema nei panni del padre di Peppino Impastato ne “I cento passi”.

Marco Li Vigni, attore