Via Luigi Cosenz, 12 · Cep

In via Luigi Cosenz, al Cep, da diversi giorni non veniva raccolta la spazzatura. Oggi l'immondizia è stata prelevata dalla Rap, che ha ripulito la strada con una ruspa. L'intervento è stato effettuato su impulso del consigliere di circonscrizione Roberto Li Muli.