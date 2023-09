"Rapine, immondizia e buche: Palermo è totalmente abbandonata, intervenga lo Stato"

Luci spente in ogni dove, immondizia, scippi, rapine, strade colabrodo, marciapiedi pericolosissimi, quartieri abbandonati in mano ai ladri (rubano macchine, motori e tanto altro), è diventato pericoloso pure uscire di casa. Intervenga immediatamente lo Stato, mandi un commissario a gestire l'emergenza a Palermo, Servizi inesistenti (BUS, TRAM, carta di identità) ospedali abbandonati. I veri palermitani non ne possono più di certe umiliazioni. Un appello ai turisti: non venite più a Palermo in vacanza, non vi merita Un palermitano che ama Palermo e piange vedendola ridotta in questa maniera.