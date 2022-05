L'ingresso dell'asilo nido comunale Braccio di Ferro invaso da rifiuti

Questa è la situazione che si presenta davanti all'ingresso del nido comunale Braccio di Ferro di via Mongitore. La situazione si ripresenta ciclicamente da quando mesi fa la Rap ha piazzato strategicamente due cassonetti in strada. Dall'inizio delle belle giornate il gioco dei bambini all'aperto non è accompagnato dai profumi della primavera ormai esplosa, ma da un ben più realistico e insopportabile fetore di rifiuti non raccolti e lasciati macerare al sole.