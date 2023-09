Borgo Ulivia, ingresso all'asilo tra rifiuti e degrado

Via Ortigia, 17 · Bonagia

Vorrei condividere lo scempio dal quale sono costretti a passare i nostri bambini dell'asilo all'ingresso della scuola Borgo Ulivia. Quello che potrebbe essere un piazzale alberato con persino un roseto e una Madonnina si presenta chiaramente pieno di rifiuti, per non parlare dell'ingresso centrale in cui sul muro bianco echeggiano parole volgari e disegni osceni. Chissa se prima o poi verranno ripuliti, intanto ci godiamo il degrado!