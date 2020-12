Ingombranti in piazza Bartolomeo da Messina

"Rifiuti ingombranti abbandonati e degrado, la Rap intervenga. Questa è una zona completamente abbandonata a se stessa dove quotidianamente vengono lasciati rifiuti ingombranti". E’ la segnalazione di un residente del quartiere, Alfonso Toralbo, per il degrado continuo in Piazza Bartolomeo da Messina nei pressi del mercato storico di Via Montalbo. "Da tempo sono state inviate segnalazioni al Comune e alla Rap, fino ad oggi, la situazione non è cambiata. Il marciapiede è pieno di rifiuti vari, divano, legno, secchi, materassi . Più volte abbiamo fatto presente il degrado che circonda la villetta della piazza, ma ad oggi nessun riscontro dagli enti competenti. "I marciapiedi della piazza sono inesistenti, pieni di rifiuti. Chiediamo manutenzione e attenzione per sanare questa situazione, non è possibile un degrado del genere".