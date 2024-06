Gallery

















Anche Capaci nella domenica appena trascorsa ha avuto la sua Infiorata in piazza Duomo, di fronte alla Chiesa madre Sant'Erasmo, accompagnata da uno spettacolo fino a calar del sole. Una gioia per i grandi e per i più piccoli, che hanno animato una piazza di per sé splendida, simbolo di un paese, quello di Capaci. A voi Sant'Erasmo guarda con soddisfazione.

Giovanni Platania