Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery













A pochissimi metri dalla stazione centrale, dalla via Roma e tutto il centro storico della città, ecco le condizioni di via Lincoln. Ancora ad oggi, nel 2023 esistono panormosauri che non rispettano la propria città, mancano controlli e leggi severe per far rispettare ed educare chi ancora non ha capito che la città è un bene proprio da rispettare.