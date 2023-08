Inciviltà in via Silvio Boccone

Non credo che gli ignoranti incivili, capiranno... Ma, dico io, vivi lì in questa via e non fai nulla per migliorarla, anzi sei il primo a creare tutto ciò. I topi ballano, la puzza nauseabonda ti inonda la strada e tu continui a perseverare. Poi ci sono gli animalisti "bei tipi" che amano i gatti e lasciano le ciotole e i residui a portata dei topi, o coloro che amano i piccioni, che lasciano il pane sul marciapiede. Vi darei un consiglio: se avete voglia di fare bene aiutate i più deboli umani. Un plauso alla Rap: è una lotta contro i mulini a vento.