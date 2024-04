Via Antonello da Messina · Montepellegrino

Via Antonello da Messina, prima traversa a sinistra scendendo da via dei Cantieri. Da più di due mesi c'è questa spazzatura che aumenta ogni giorno. Capisco l'inciviltà di qualcuno, ma non ho mai visto un operatore spazzare questa strada.