In vicolo Pietà dell'angelo custode un "cimitero" di materiali di scarto ed autovetture dismesse

Via Matteo Bonello, 2 · Palazzo Reale-Monte di pietà

In pieno centro storico, tra la via Carrettieri e la via Gianferrara, c'è una vero e proprio "cimitero" di materiali di scarto ed autovetture dismesse.

Siamo in In vicolo Pietà dell'angelo custode, dove l'incivilta e la maleducazione delle persone hanno deturpato una delle zone più belle della città. Promesse vane di pulizia durante l'ultima campagna elettorale.