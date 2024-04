"Inciviltà di molti palermitani e di chi dovrebbe tenere pulito"

Gallery







Salve questa la situazione giornaliera in viale Regione Siciliana a ridosso dell'entrata di casa. Cassonetti pieni già di prima mattina.. gente che fruga tra i rifiuti, spargendo un po' di tutto sul marciapiedi.. giornalmente con o senza vento cartacce e sacchetti sparsi per il giardino, dulcis in fundo oggi in tarda mattinata gli operatori rap hanno solamente svuotato i cassonetti lasciando per terra il resto.. come si può vedere dalle foto..