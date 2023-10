Da via Mazzini a via Quintino Sella: in centro il quadrilatero dell'inciviltà tra mala movida e spazzatura

Gallery



Il quadrilatero del centro di Palermo - tra via Giuseppe Mazzini, via la Lumia, via Gaetano Daita e via Quintino Sella - è diventato il fulcro della movida. Tutto bellissimo tranne per i residenti che si ritrovano con sempre meno posti per le macchine, posteggi in doppia e tripla fila, muro di gente davanti al portone, musica ad alto volume ogni sera (al punto che non si possono tenere le finestre aperte), vociferare di gente fino a tarda notte e, per completare, puzza e immondizia ovunque, tra bicchieri e cannucce di plastica buttati sui marciapiedi, bicchieri di vetro sui gradini dei portoni e sacchetti di immondizia in ogni angolo. Più volte abbiamo avvisato l'amministratore condominiale e chiamato la polizia municipale, ma a quanto pare nulla ci può all'inciviltà della movida.