Incidente in via Roma: "Ero in scooter, un'auto mi ha speronato ed è fuggita via"

Ieri sera (domenica 19 Maggio) intorno alle 23,40 sono stato vittima di un incidente stradale in via Roma, all'altezza di via Spinuzza, vicino al semaforo di via Cavour. Ero alla guida del mio scooter quando sono stato speronato da una Seat di colore bianco che poi è fuggita. Per fortuna non ho riportato alcun danno fisico, stessa cosa non posso dire per il mio scooter che presenta danni ingenti, ho denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine che procederanno con le indagini, la zona è dotata di diverse telecamere, chiunque abbia visto qualcosa e ricorda il numero di targa per favore si rechi alle forze dell'ordine.