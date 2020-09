Come volevasi dimostrare e come denunciato più volte tramite email indirizzata al vice sindaco e all'assessore alla mobilità, questa mattina all'incrocio di via Leonardo da Vinci e via Uditore è successo l'incidente che ogni giorno si rischia. Confido nel buon senso del vice sindaco e dell'assessore a far controllare assiduamente questo incrocio dove molti automobilisti e tantissimi ciclomotori passano con il rosso.