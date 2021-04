Sferracavallo, incidente dentro la galleria: intervento delle guardie ambientali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In data odierna alle ore 11.45 le guardie ambientali Comando Italia smontante dal servizio presso l’università di Palermo si è prodigato ad intervenire in un incidente stradale presso a galleria di Sferracavallo, autostrada Palermo-Mazara, chiamando immediatamente il compartimento polizia stradale e segnalando l’accaduto per evitare ulteriori aggravamenti e pericoli per i cittadini che sopravvenivano. I colleghi sono stati raggiunti dalla polizia che ha chiesto collaborazione per la viabilità.

Il personale ha ottemperato e dato supporto sotto il coordinamento del maresciallo Davide Randazzo e dalle guardie Umberto Uccello, Salvatore Puccio e Randazzo Antonino alla fine dell’intervento sono stati ringraziati dalla pattuglia e della squadra Anas intervenuta per l’ottima collaborazione. Anche la presenza delle guardie ambientali Comando Italia continua ad essere un valido aiuto per cittadini e istituzioni.

