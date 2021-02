Corso Tukory, rider di Glovo cade con lo scooter: "Gamba rotta a causa di un cordolo"

Incidente in corso Tukory ieri sera intorno alle 21.30, di fronte alla concessionaria moto Lupo. Un rider di Glovo, trentaduenne, ha perso il controllo del suo scooter, un Piaggio Beverly, mentre era in servizio. "Sono caduto a causa del cordolo spartitraffico - racconta a PalermoToday - , dalla foto non si vede proprio quanto sono danneggiati. Mi sono rotto una gamba e la moto è distrutta. Palermo è al collasso, le strade della città sono piene di buche. E il sindaco invece di farle rifare le fa 'tappare'".