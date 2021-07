Gallery







Ore 23:30 circa Cumuli di rifiuti in fiamme dalle parti di via Guadagna, lungo la stradina che costeggia il fiume Oreto. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, la polizia e i volontari dell'associazione Servizi per la protezione civile e il sociale. Già da alcuni giorni sono arrivate diverse segnalazioni al centralino del numero unico di emergenza 112 per i roghi appiccati nella stessa zona.