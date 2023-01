Via Rosso di San Secondo · Noce

Cumuli di immondizia dati alle fiamme in via Rosso di San secondo, alla Noce. E' successo sabato scorso intorno alle 13,45. Non appena mi sono accorto del rogo ho immediatamente allertato i vigili del fuoco e ho iniziato io stesso a provare a spegnere l'incendio. Grazie al tempestivo intervento due auto sono state salvate dal fuoco.