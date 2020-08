Incendio discarica abusiva in via Ammiraglio Rizzo

Svegliarsi all'alba del 2 agosto, in via Ammiraglio Rizzo, con l’odore acre della plastica e dei rifiuti andati a fuoco. Parliamo del solito incendio nella discarica abusiva che da anni segnaliamo in tutti i modi e dove alcuni palermitani maleducati e incuranti dei danni che vengono procurati alla salute dei residenti, continuano a riempire, in qualsiasi orario, di rifiuti organici e indifferenziati quali mobili, elettrodomestici, plastica, copertoni d’auto, materiali edili di risulta, sacchi neri il cui contenuto è sconosciuto e qualche mese fa addirittura due canoe. In quanto cittadini attivi e responsabili abbiamo segnalato più volte il problema sia alla Rap sia agli amministratori locali che si sono spesso interessati del problema, senza però risolverlo. Abbiamo chiesto l’installazione di telecamere per sanzionare gli incivili e abbiamo anche creato un gruppo Facebook, chiamato “Il gatto dorme” per discutere tra noi e per raccogliere le segnalazioni circa i disagi e i luoghi in cui vengono create delle discariche. Quello della via Ammiraglio Rizzo è un problema conosciuto da molti, ma nonostante nel gruppo siano presenti anche alcuni rappresentanti politici dell’Amministrazione comunale e della Ottava Circoscrizione, nulla è cambiato. Di fronte all'ennesimo incendio e alla impossibilità di risolvere il problema di salute pubblica, non resta che manifestare la propria rabbia e la propria delusione per una politica che non risolve il serio problema dei rifiuti abbandonati per strada.