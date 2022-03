Cassonetti in fiamme in via Bartolomeo Berrettaro, al Cep. Già la scorsa settimana si era verificato un altro incendio. Servirebbero più controlli per evitare questi roghi altamente nocivi per la salute e pericolosi per le auto parcheggiate vicino ai contenitori.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday