"Gli incendi continuano e si ripetono ogni anno, ma la politica cosa fa per prevenirli?"

Se i roghi devastanti del 24 e 25 luglio non fossero bastati, dimostrando tutta l’incapacità dell’attuale amministrazione comunale e regionale sul tema (annuale) degli incendi, perché non fare bruciare anche Monte Pellegrino, in fondo era rimasto solo quello. A prescindere dalle cause (forse un razzo sparato durante dei festeggiamenti) la domanda rimane sempre la stessa per il nostro caro sindaco Lagalla ed il nostro caro presidente della Regione Schifani: si può arrivare al 15 agosto 2023 senza un minimo di organizzazione, un piano di prevenzione, alcuna azione volta a tenere pulito il demanio pubblico?

Senz’altro apprezzabili le sfilate volte a portare compassione e vicinanza (purtroppo solo morale) a chi ha perso l’abitazione, a chi ha perso beni personali e, perché no, a chi come me perde ogni anno il proprio patrimonio boschivo, ma perché non attivarsi con iniziative serie (diciamo quelle da bravi statisti) volte a prevenire il fenomeno, ad esempio il metodo Aspromonte.

A tal proposito: https://www.reggiotoday.it/cronaca/piano-antincendi-regione-riscopre-metodo-perna.html

Invito caldamente alla lettura di questi articoli e a contattare la Regione Calabria per avere maggiori informazioni sull’applicazione di questo metodo. Per l’ennesima volta scrivo a questa redazione conscio che nulla avverrà, che nessuno (se non con solitarie iniziative) interverrà, d’altronde trovare una possibile soluzione con una banale ricerca su internet non fa per noi.