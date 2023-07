"La nostra Sicilia devastata dalle fiamme, perché non sappiamo mai pensarci prima?"

Riceviamo e pubblichiamo

Cara Sicilia,

Basta poco per portarti all’inferno. In questo grande calore, mi vergogno profondamente di essere siciliano, mi vergogno di quei pochi individui che distruggono il lavoro di milioni di siciliani onesti. Ma mi vergogno anche di quest’ultimi e di me stesso perché non riusciamo a difenderti… Fa tanta rabbia e tu non meriti tutto questo. Purtroppo se non siamo in grado di capire che non è solo colpa delle istituzioni, non solo della mafia, non solo dei piromani, non solo del conflitto di interessi che lega fondi pubblici e privati, non solo culturale, ma è l’insieme di questo e probabilmente altro ancora, non siamo in grado di affrontare sistematicamente e seriamente questo problema enorme.

Cara Sicilia, forse fra cent’anni i prossimi siciliani faranno meglio di noi, ma credo sia nostro dovere metterli nelle condizioni di poterlo fare. Pertanto penso che se il vento di Scirocco è un dato che si può ottenere facilmente, perché non interveniamo per tempo? Perché l’esercito di forestali in Sicilia non è fornito di altrettanti termo-droni? Perché non inaspriamo le pene per i piromani? Perché ci giriamo dall’altra parte? Perché ci sono persone in Sicilia che pensano che la mafia sia una cosa giusta? Perché i soccorsi sono parzialmente privati? Io una mia idea ce l’ho, probabilmente non corrisponde al 100% alla realtà ma non scriverò le mie risposte, penso sia più utile che chi leggerà questa lettera ci pensi a lungo e cerchi ragionare dando il proprio piccolo contributo a questa terra che lacrima avvolta dal fuoco.

Gabriele