"Nativity" alla Kalsa, inaugurata l'installazione di Pippo Madè

È stata inaugurata ieri, sabato 4 dicembre, nella Chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa, l'installazione scultorea in vetro di Murano "Nativity", opera realizzata dall'artista palermitano Pippo Madè, nel 1978, in collaborazione con il maestro Veneto Loredano Rosin. Tantissimi amici, estimatori e parrocchiani dell'antico quartiere palermitano, hanno gremito la chiesa, nel rispetto delle norme anti Covid, per la gioia del parroco don Giuseppe Di Giovanni. Madè, purtroppo assente perché convalescente da un intervento chirurgico e rappresentato dal figlio Rosario, presidente dell'Ac Festina Lente, associazione che ha organizzato l'esposizione che si protrarrà sino al prossimo 9 gennaio.