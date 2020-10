In viale Michelangelo discariche a gogò

Il viale Michelangelo ormai potrebbe essere tranquillamente chiamato Viale delle discariche. Se ne contano ben nove, tutte abbastanza corpose. Gli incivili hanno so l'imbarazzo della scelta. Il territorio è del resto non controllato, la polizia municipale si vede spesso per battere cassa con l'autovelox ma non certo per sanzionare senza pietà i balordi. Se qualcuno avesse notizie del tanto decantato Comitato interforze istituto per vigilare sul degrado, li facca sapere. Ma temo non sentiremo nessuno.