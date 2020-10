Via Santa Maria Mazzarello scambiata per Bellolampo dagli incivili

La via Santa Maria Mazzarello ormai da tempo è stata presa di mira dai tanti, troppi, incivili palermitani che mortificano quotidianamente la città senza farsi il minimo scrupolo del grave danno che arrecano alla collettività. Lo fanno anche grazie al fatto che le preposte istituzioni cittadine appaiono totalmente assenti, anche nei siti fortemente a rischio degrado e notoriamente frequentati da incivili seriali, come nel caso di via santa Maria Mazzarello. Non ci stancheremo mai di ripetere che senza una seria politica di contrasto all'incivilta e al degrado, non ne usciremo. Quanto tempo ci vorrà prima di conoscere il bilancio del tanto decantato Comitato interforze istituto per vigilare sul degrado? Temo non risponderà nessuno E questo è inaccettabile