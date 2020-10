Uditore, i residenti si appellano al Sindaco: "Venga lui a togliere i rifiuti abbandonati"

La Via F.sco Maria Alias è tristemente nota nella zona di Uditore per la sua enorme discarica a cielo aperto, da tutti conosciuta, soprattutto dai balordi incivili, ma anche dalle Istituzioni che hanno finito per tollerare questa che oramai è diventata una cosa assolutamente da terzo o quarto mondo. Visto e considerato che questa "terra di nessuno" non si riesce a farla presidiare neppure saltuariamente dalle forze dell'ordine, allora invitiamo il signor Sindaco a fare quanto ha fatto recentemente a Piazza Magione. Venga pure qui da noi a "sbarazzare" il quartiere, ne saremo lieti e lo accoglieremo a braccia aperte. Soprattutto gli chiederemo come intende affrontare e combattere il problema dell'inciviltà diffusa a Palermo. L'unica cosa finora di cui abbiamo sentito parlare è il Comitato Interforze istituto per vigilare sul degrado. Ma solo ne abbiamo sentito parlare, perché i risultati li sconosciamo.