In via Lentini il mercato del mobile... abbandonato

In via Lentini c'è un mercatino del mobile non autorizzato ma evidentemente "tollerato" dalle istituzioni cittadine. Altrimenti non si spiegherebbe come mai non vengono organizzati appostamenti mirati attraverso i quali sarebbe facilissimo acciuffare i balordi che vengono a scaricare di tutto sia di giorno che di notte. Ma inutile farsi domande, le risposte non arriveranno dal momento che in tutta la città si suona la stessa musica.

Ma, sbaglio, o durante la recente discussione sulla mozione di sfiducia al Sindaco, ci era stato assicurato che le cose sarebbero cambiate? A noi semplici cittadini l'unica cosa che ci sembra essere cambiata è che il primo cittadino con giacca e cravatta è sceso in strada con la Rap a ripulire piazza Magione. Per il resto campa cavallo.