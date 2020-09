In via dell'Airone rifiuti incendiati e aria irrespirabile, i residenti: "Basta degrado"

Rifiuti accumulati, rifiuti incendiati, rifitui che bloccano le strade. Ecco ciò che accade in alcune strade della ftrza circoscrizione di Palermo. I residenti protestano si lmentano del sindaco, della Rap, qualcuno grida "Qui c'è gente che sta male, non può respirare cattivo odore dovuto alla numerosa presenza di rifiuti". I presidente del comitato civico di Palermo, Nicolò Romano: "I residenti della terza circoscrizione sono stanchi, alcuni ci chiamavano per domandarci di fare rimuovere i rifiuti, l'unico aiuto possibile che potevamo dare era quello di mandare la richiesta,purtroppo con esito negativo. Ci auguriamo che quanto prima possa ritornare tutto alla normalità. La Rap? Impossibile che un'azienda con più di 2.000 operatori è ferma per 15 casi positivi. iI sindaco ormai è assente da anni. La settimana scorsa il mio intervento su Radio Time, dove ho precisato che ai giovani ragazzi rimane soltanto questo: la periferia invasa dai rifiuti".