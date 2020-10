In via Borremans tra degrado e inciviltà

In via Guglielmo Borremans molti incivili palermitani si danno appuntamento e si può osservare, sia di giorno che di notte, un andirivieni di furgoni e motoape che scaricano di tutto e di più. Viene veramente il dubbio che non sia una discarica autorizzata, perché tutto di svolge con assoluta tranquillità e disinvoltura. Basta rimanere appostati per un quarto d'ora e ci rende conto di come funzionano le cose a Palermo.

E' scandaloso che ogni angolo della città sia a disposizione degli incivili, ma è ancora più scandaloso che le autorità cittadine ne sono a conoscenza ma non muovono un dito per correggere la situazione. Se da qualche parte in città ci fossero notizie del tanto decantato Comitato interforze istituto per vigilare sul degrado, fatelo sapere a tutti noi. Ne saremo felici. Naturalmente ahimè, dubito che accadrà.